Войти
Войти
Войти
Выберите язык
English
العربية
বাংলা
فارسی
Français
Indonesia
Italiano
Dutch
Português
русский
Shqip
ภาษาไทย
Türkçe
اردو
简体中文
Melayu
Español
Kiswahili
Tiếng Việt
Tafsir Fathul Majid Тафсир: Al-Mutaffifin Ая 7
Al-Mutaffifin
7
83:7
كلا ان كتاب الفجار لفي سجين ٧
كَلَّآ إِنَّ كِتَـٰبَ ٱلْفُجَّارِ لَفِى سِجِّينٍۢ ٧
كـَلَّآ
ﱊ
إِنَّ
ﱋ
كِتَٰبَ
ﱌ
ٱلۡفُجَّارِ
ﱍ
لَفِي
ﱎ
سِجِّينٖ
ﱏ
٧
ﱐ
Но нет! Книга грешников находится в Сиджжине.
Тафсиры
Слои
Уроки
Размышления
Ответы
Кираат
Хадис
Aa
العربية
Tafsir Fathul Majid
Tafsir Fathul Majid недоступен для текущего стиха.