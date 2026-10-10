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Tafsir Fathul Majid Тафсир: Al-Mutaffifin Ая 4
Al-Mutaffifin
4
83:4
الا يظن اولايك انهم مبعوثون ٤
أَلَا يَظُنُّ أُو۟لَـٰٓئِكَ أَنَّهُم مَّبْعُوثُونَ ٤
أَلَا
ﲵ
يَظُنُّ
ﲶ
أُوْلَٰٓئِكَ
ﲷ
أَنَّهُم
ﲸ
مَّبۡعُوثُونَ
ﲹ
٤
ﲺ
Разве не думают они, что будут воскрешены
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