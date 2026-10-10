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Tafsir Fathul Majid Тафсир: Al-Mutaffifin Ая 35
Al-Mutaffifin
35
83:35
على الارايك ينظرون ٣٥
عَلَى ٱلْأَرَآئِكِ يَنظُرُونَ ٣٥
عَلَى
ﱈ
ٱلۡأَرَآئِكِ
ﱉ
يَنظُرُونَ
ﱊ
٣٥
ﱋ
и на ложах созерцать райские блага и то ужасное положение, в котором окажутся грешники.
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