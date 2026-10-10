Войти
Войти
Войти
Выберите язык
English
العربية
বাংলা
فارسی
Français
Indonesia
Italiano
Dutch
Português
русский
Shqip
ภาษาไทย
Türkçe
اردو
简体中文
Melayu
Español
Kiswahili
Tiếng Việt
Tafsir Fathul Majid Тафсир: Al-Mutaffifin Ая 34
Al-Mutaffifin
34
83:34
فاليوم الذين امنوا من الكفار يضحكون ٣٤
فَٱلْيَوْمَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ مِنَ ٱلْكُفَّارِ يَضْحَكُونَ ٣٤
فَٱلۡيَوۡمَ
ﱁ
ٱلَّذِينَ
ﱂ
ءَامَنُواْ
ﱃ
مِنَ
ﱄ
ٱلۡكُفَّارِ
ﱅ
يَضۡحَكُونَ
ﱆ
٣٤
ﱇ
В тот день верующие будут смеяться над неверующими
Тафсиры
Слои
Уроки
Размышления
Ответы
Кираат
Хадис
Aa
العربية
Tafsir Fathul Majid
Tafsir Fathul Majid недоступен для текущего стиха.