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Tafsir Fathul Majid Тафсир: Al-Mutaffifin Ая 33
Al-Mutaffifin
33
83:33
وما ارسلوا عليهم حافظين ٣٣
وَمَآ أُرْسِلُوا۟ عَلَيْهِمْ حَـٰفِظِينَ ٣٣
وَمَآ
ﳤ
أُرۡسِلُواْ
ﳥ
عَلَيۡهِمۡ
ﳦ
حَٰفِظِينَ
ﳧ
٣٣
ﳨ
А ведь они не были посланы к ним хранителями.
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