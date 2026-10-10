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Tafsir Fathul Majid Тафсир: Al-Mutaffifin Ая 30
Al-Mutaffifin
30
83:30
واذا مروا بهم يتغامزون ٣٠
وَإِذَا مَرُّوا۟ بِهِمْ يَتَغَامَزُونَ ٣٠
وَإِذَا
ﳑ
مَرُّواْ
ﳒ
بِهِمۡ
ﳓ
يَتَغَامَزُونَ
ﳔ
٣٠
ﳕ
Проходя мимо них, они подмигивали друг другу,
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