Войти
Войти
Войти
Выберите язык
English
العربية
বাংলা
فارسی
Français
Indonesia
Italiano
Dutch
Português
русский
Shqip
ภาษาไทย
Türkçe
اردو
简体中文
Melayu
Español
Kiswahili
Tiếng Việt
Tafsir Fathul Majid Тафсир: Al-Mutaffifin Ая 3
Al-Mutaffifin
3
83:3
واذا كالوهم او وزنوهم يخسرون ٣
وَإِذَا كَالُوهُمْ أَو وَّزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ ٣
وَإِذَا
ﲯ
كَالُوهُمۡ
ﲰ
أَو
ﲱ
وَّزَنُوهُمۡ
ﲲ
يُخۡسِرُونَ
ﲳ
٣
ﲴ
а когда сами мерят или взвешивают для других, то наносят им урон.
Тафсиры
Слои
Уроки
Размышления
Ответы
Кираат
Хадис
Aa
العربية
Tafsir Fathul Majid
Tafsir Fathul Majid недоступен для текущего стиха.