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Tafsir Fathul Majid Тафсир: Al-Mutaffifin Ая 29
Al-Mutaffifin
29
83:29
ان الذين اجرموا كانوا من الذين امنوا يضحكون ٢٩
إِنَّ ٱلَّذِينَ أَجْرَمُوا۟ كَانُوا۟ مِنَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ يَضْحَكُونَ ٢٩
إِنَّ
ﳈ
ٱلَّذِينَ
ﳉ
أَجۡرَمُواْ
ﳊ
كَانُواْ
ﳋ
مِنَ
ﳌ
ٱلَّذِينَ
ﳍ
ءَامَنُواْ
ﳎ
يَضۡحَكُونَ
ﳏ
٢٩
ﳐ
Грешники смеялись над теми, которые уверовали.
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