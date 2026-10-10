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Tafsir Fathul Majid Тафсир: Al-Mutaffifin Ая 28
Al-Mutaffifin
28
83:28
عينا يشرب بها المقربون ٢٨
عَيْنًۭا يَشْرَبُ بِهَا ٱلْمُقَرَّبُونَ ٢٨
عَيۡنٗا
ﳃ
يَشۡرَبُ
ﳄ
بِهَا
ﳅ
ٱلۡمُقَرَّبُونَ
ﳆ
٢٨
ﳇ
источника, из которого пьют приближенные.
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