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Tafsir Fathul Majid Тафсир: Al-Mutaffifin Ая 27
Al-Mutaffifin
27
83:27
ومزاجه من تسنيم ٢٧
وَمِزَاجُهُۥ مِن تَسْنِيمٍ ٢٧
وَمِزَاجُهُۥ
ﲿ
مِن
ﳀ
تَسۡنِيمٍ
ﳁ
٢٧
ﳂ
Оно смешано с напитком из Таснима -
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