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Tafsir Fathul Majid Тафсир: Al-Mutaffifin Ая 26
Al-Mutaffifin
26
83:26
ختامه مسك وفي ذالك فليتنافس المتنافسون ٢٦
خِتَـٰمُهُۥ مِسْكٌۭ ۚ وَفِى ذَٰلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ ٱلْمُتَنَـٰفِسُونَ ٢٦
خِتَٰمُهُۥ
ﲷ
مِسۡكٞۚ
ﲸﲹ
وَفِي
ﲺ
ذَٰلِكَ
ﲻ
فَلۡيَتَنَافَسِ
ﲼ
ٱلۡمُتَنَٰفِسُونَ
ﲽ
٢٦
ﲾ
а печатью его будет мускус (оно запечатано мускусом или же последний глоток его будет иметь привкус мускуса). Пусть же ради этого состязаются состязающиеся!
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