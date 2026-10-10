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Tafsir Fathul Majid Тафсир: Al-Mutaffifin Ая 25
Al-Mutaffifin
25
83:25
يسقون من رحيق مختوم ٢٥
يُسْقَوْنَ مِن رَّحِيقٍۢ مَّخْتُومٍ ٢٥
يُسۡقَوۡنَ
ﲲ
مِن
ﲳ
رَّحِيقٖ
ﲴ
مَّخۡتُومٍ
ﲵ
٢٥
ﲶ
Их будут поить выдержанным запечатанным вином,
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