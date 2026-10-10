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Tafsir Fathul Majid Тафсир: Al-Mutaffifin Ая 23
Al-Mutaffifin
23
83:23
على الارايك ينظرون ٢٣
عَلَى ٱلْأَرَآئِكِ يَنظُرُونَ ٢٣
عَلَى
ﲨ
ٱلۡأَرَآئِكِ
ﲩ
يَنظُرُونَ
ﲪ
٢٣
ﲫ
и будут на ложах созерцать райские блага.
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