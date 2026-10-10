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Tafsir Fathul Majid Тафсир: Al-Mutaffifin Ая 22
Al-Mutaffifin
22
83:22
ان الابرار لفي نعيم ٢٢
إِنَّ ٱلْأَبْرَارَ لَفِى نَعِيمٍ ٢٢
إِنَّ
ﲣ
ٱلۡأَبۡرَارَ
ﲤ
لَفِي
ﲥ
نَعِيمٍ
ﲦ
٢٢
ﲧ
Воистину, благочестивые окажутся в блаженстве
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