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Tafsir Fathul Majid Тафсир: Al-Mutaffifin Ая 20
Al-Mutaffifin
20
83:20
كتاب مرقوم ٢٠
كِتَـٰبٌۭ مَّرْقُومٌۭ ٢٠
كِتَٰبٞ
ﲝ
مَّرۡقُومٞ
ﲞ
٢٠
ﲟ
Это - книга начертанная, в которой записаны все добрые деяния праведников (или верховья Рая, где находится начертанная книга с деяниями праведников).
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