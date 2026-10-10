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Tafsir Fathul Majid Тафсир: Al-Mutaffifin Ая 18
Al-Mutaffifin
18
83:18
كلا ان كتاب الابرار لفي عليين ١٨
كَلَّآ إِنَّ كِتَـٰبَ ٱلْأَبْرَارِ لَفِى عِلِّيِّينَ ١٨
كـَلَّآ
ﲑ
إِنَّ
ﲒ
كِتَٰبَ
ﲓ
ٱلۡأَبۡرَارِ
ﲔ
لَفِي
ﲕ
عِلِّيِّينَ
ﲖ
١٨
ﲗ
Но нет! Книга благочестивых окажется в Иллийюне.
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