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Tafsir Fathul Majid Тафсир: Al-Mutaffifin Ая 17
Al-Mutaffifin
17
83:17
ثم يقال هاذا الذي كنتم به تكذبون ١٧
ثُمَّ يُقَالُ هَـٰذَا ٱلَّذِى كُنتُم بِهِۦ تُكَذِّبُونَ ١٧
ثُمَّ
ﲉ
يُقَالُ
ﲊ
هَٰذَا
ﲋ
ٱلَّذِي
ﲌ
كُنتُم
ﲍ
بِهِۦ
ﲎ
تُكَذِّبُونَ
ﲏ
١٧
ﲐ
после чего им скажут: «Вот то, что вы считали ложью».
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