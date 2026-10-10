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Tafsir Fathul Majid Тафсир: Al-Mutaffifin Ая 15
Al-Mutaffifin
15
83:15
كلا انهم عن ربهم يوميذ لمحجوبون ١٥
كَلَّآ إِنَّهُمْ عَن رَّبِّهِمْ يَوْمَئِذٍۢ لَّمَحْجُوبُونَ ١٥
كـَلَّآ
ﱽ
إِنَّهُمۡ
ﱾ
عَن
ﱿ
رَّبِّهِمۡ
ﲀ
يَوۡمَئِذٖ
ﲁ
لَّمَحۡجُوبُونَ
ﲂ
١٥
ﲃ
Но нет! В тот день они будут отделены от своего Господа завесой (не увидят Аллаха),
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