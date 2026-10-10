Войти
Войти
Войти
Выберите язык
English
العربية
বাংলা
فارسی
Français
Indonesia
Italiano
Dutch
Português
русский
Shqip
ภาษาไทย
Türkçe
اردو
简体中文
Melayu
Español
Kiswahili
Tiếng Việt
Tafsir Fathul Majid Тафсир: Al-Mutaffifin Ая 12
Al-Mutaffifin
12
83:12
وما يكذب به الا كل معتد اثيم ١٢
وَمَا يُكَذِّبُ بِهِۦٓ إِلَّا كُلُّ مُعْتَدٍ أَثِيمٍ ١٢
وَمَا
ﱢ
يُكَذِّبُ
ﱣ
بِهِۦٓ
ﱤ
إِلَّا
ﱥ
كُلُّ
ﱦ
مُعۡتَدٍ
ﱧ
أَثِيمٍ
ﱨ
١٢
ﱩ
Его считает ложью только преступник и грешник.
Тафсиры
Слои
Уроки
Размышления
Ответы
Кираат
Хадис
Aa
العربية
Tafsir Fathul Majid
Tafsir Fathul Majid недоступен для текущего стиха.