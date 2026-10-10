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Tafsir Fathul Majid Тафсир: Al-Mutaffifin Ая 11
Al-Mutaffifin
11
83:11
الذين يكذبون بيوم الدين ١١
ٱلَّذِينَ يُكَذِّبُونَ بِيَوْمِ ٱلدِّينِ ١١
ٱلَّذِينَ
ﱝ
يُكَذِّبُونَ
ﱞ
بِيَوۡمِ
ﱟ
ٱلدِّينِ
ﱠ
١١
ﱡ
кто считает ложью День воздаяния!
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