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Tafsir Fathul Majid Тафсир: Al-Mutaffifin Ая 10
Al-Mutaffifin
10
83:10
ويل يوميذ للمكذبين ١٠
وَيْلٌۭ يَوْمَئِذٍۢ لِّلْمُكَذِّبِينَ ١٠
وَيۡلٞ
ﱙ
يَوۡمَئِذٖ
ﱚ
لِّلۡمُكَذِّبِينَ
ﱛ
١٠
ﱜ
Горе в тот день тем, кто считает истину ложью,
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