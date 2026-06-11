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Al-Layl
9
92:9
وكذب بالحسنى ٩
وَكَذَّبَ بِٱلْحُسْنَىٰ ٩
وَكَذَّبَ
بِٱلۡحُسۡنَىٰ
٩
кто счел ложью наилучшее (свидетельство единобожия или Рай),
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Хадис
Aa
العربية
السعدي Al-Sa'di
{ وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى }
أي: بما أوجب الله على العباد التصديق به من العقائد الحسنة.
He has revealed to you ˹O Prophet˺ the Book in truth, confirming what came before it, as He revealed the Torah and the Gospel
— Dr. Mustafa Khattab, the Clear Quran