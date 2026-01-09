Вы читаете тафсир для группы стихов 92:7 до 92:9

فسنيسره لليسرى ٧ واما من بخل واستغنى ٨ وكذب بالحسنى ٩ فَسَنُيَسِّرُهُۥ لِلْيُسْرَىٰ ٧ وَأَمَّا مَنۢ بَخِلَ وَٱسْتَغْنَىٰ ٨ وَكَذَّبَ بِٱلْحُسْنَىٰ ٩

Он выплачивает закят, делает пожертвования, раздает искупительную милостыню, расходует средства на благие цели и тем самым поклоняется Аллаху посредством своего имущества. Он также поклоняется своему Господу телом, совершает намаз, соблюдает пост. Наряду с этим он выполняет смешанные обряды поклонения, такие как большое и малое паломничество. Он избегает грехов, от которых предостерег Аллах. Он свидетельствует о том, что нет божества, кроме Аллаха, исповедует правильные воззрения и верит в воздаяние. Такому человеку Аллах облегчает судьбу, помогает обрести благо и избежать зла. А происходит это, потому что он сам пошел по пути, который по воле Аллаха делает человеческую жизнь легкой.