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Al-Layl
6
92:6
وصدق بالحسنى ٦
وَصَدَّقَ بِٱلْحُسْنَىٰ ٦
وَصَدَّقَ
بِٱلۡحُسۡنَىٰ
٦
кто признавал наилучшее (свидетельство единобожия или Рай),
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العربية
Tafsir Muyassar
Вы читаете тафсир для группы стихов 92:6 до 92:7
فأمَّا من بذل من ماله واتقى الله في ذلك، وصدَّق بـ
"لا إله إلا الله"
وما دلت عليه، وما ترتب عليها من الجزاء، فسنرشده ونوفقه إلى أسباب الخير والصلاح ونيسِّر له أموره.
He has revealed to you ˹O Prophet˺ the Book in truth, confirming what came before it, as He revealed the Torah and the Gospel
— Dr. Mustafa Khattab, the Clear Quran