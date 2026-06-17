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Muhammad
5
47:5
سيهديهم ويصلح بالهم ٥
سَيَهْدِيهِمْ وَيُصْلِحُ بَالَهُمْ ٥
ﲛ
ﲜ
ﲝ
ﲞ
Он поведет их прямым путем, исправит их положение
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العربية
Rebar Kurdish Tafsir
[
سَيَهْدِيهِمْ وَيُصْلِحُ بَالَهُمْ (٥)
] خوای گهوره هیدایهتیان ئهدات، واته: ڕێگهی بهههشتیان نیشان ئهدات وه كاروباریان چاك ئهكات و ئیصڵاحی حاڵیان ئهكات.