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Muhammad
21
47:21
طاعة وقول معروف فاذا عزم الامر فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم ٢١
طَاعَةٌۭ وَقَوْلٌۭ مَّعْرُوفٌۭ ۚ فَإِذَا عَزَمَ ٱلْأَمْرُ فَلَوْ صَدَقُوا۟ ٱللَّهَ لَكَانَ خَيْرًۭا لَّهُمْ ٢١
ﱟ
ﱠ
ﱡﱢ
ﱣ
ﱤ
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ﱦ
ﱧ
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ﱪ
ﱫ
ﱬ
повиноваться и говорить слово доброе. Если же дело решено, то для них лучше быть верными Аллаху.
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Aa
العربية
Tafseer Jalalayn
﴿طَاعَةࣱ وَقَوۡلࣱ مَّعۡرُوفࣱۚ﴾ أَيْ حَسَن لَك ﴿فَإِذَا عَزَمَ ٱلۡأَمۡرُ﴾ أَيْ فُرِضَ الْقِتَال ﴿فَلَوۡ صَدَقُوا۟ ٱللَّهَ﴾ في الإيمان والطاعة ﴿لَكَانَ خَیۡرࣰا لَّهُمۡ ٢١﴾ وَجُمْلَة لَوْ جَوَاب إذَا