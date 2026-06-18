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Muhammad
21
47:21
طاعة وقول معروف فاذا عزم الامر فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم ٢١
طَاعَةٌۭ وَقَوْلٌۭ مَّعْرُوفٌۭ ۚ فَإِذَا عَزَمَ ٱلْأَمْرُ فَلَوْ صَدَقُوا۟ ٱللَّهَ لَكَانَ خَيْرًۭا لَّهُمْ ٢١
ﱟ
ﱠ
ﱡﱢ
ﱣ
ﱤ
ﱥ
ﱦ
ﱧ
ﱨ
ﱩ
ﱪ
ﱫ
ﱬ
повиноваться и говорить слово доброе. Если же дело решено, то для них лучше быть верными Аллаху.
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