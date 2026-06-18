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Muhammad
17
47:17
والذين اهتدوا زادهم هدى واتاهم تقواهم ١٧
وَٱلَّذِينَ ٱهْتَدَوْا۟ زَادَهُمْ هُدًۭى وَءَاتَىٰهُمْ تَقْوَىٰهُمْ ١٧
ﳀ
ﳁ
ﳂ
ﳃ
ﳄ
ﳅ
ﳆ
Тем, кто следует прямым путем, Он увеличивает их приверженность прямому пути и дарует их богобоязненность.
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العربية
Tafseer Jalalayn
﴿وَٱلَّذِینَ ٱهۡتَدَوۡا۟﴾ وَهُمْ الْمُؤْمِنُونَ ﴿زَادَهُمۡ﴾ اللَّه ﴿هُدࣰى وَءَاتَىٰهُمۡ تَقۡوَىٰهُمۡ ١٧﴾ أَلْهَمَهُمْ مَا يَتَّقُونَ بِهِ النَّار