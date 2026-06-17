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Muhammad
10
47:10
۞ افلم يسيروا في الارض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم دمر الله عليهم وللكافرين امثالها ١٠
۞ أَفَلَمْ يَسِيرُوا۟ فِى ٱلْأَرْضِ فَيَنظُرُوا۟ كَيْفَ كَانَ عَـٰقِبَةُ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ ۚ دَمَّرَ ٱللَّهُ عَلَيْهِمْ ۖ وَلِلْكَـٰفِرِينَ أَمْثَـٰلُهَا ١٠
ﲾ ﲿ
ﳀ
ﳁ
ﳂ
ﳃ
ﳄ
ﳅ
ﳆ
ﳇ
ﳈ
ﳉﳊ
ﳋ
ﳌ
ﳍﳎ
ﳏ
ﳐ
ﳑ
Неужели они не странствовали по земле и не видели, каким был конец их предшественников? Аллах уничтожил их, и неверующих ожидает подобное этому.
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العربية
Tafseer Jalalayn
﴿أَفَلَمۡ یَسِیرُوا۟ فِی ٱلۡأَرۡضِ فَیَنظُرُوا۟ كَیۡفَ كَانَ عَـٰقِبَةُ ٱلَّذِینَ مِن قَبۡلِهِمۡۖ دَمَّرَ ٱللَّهُ عَلَیۡهِمۡۖ﴾ أَهْلَكَ أَنْفُسهمْ وَأَوْلَادهمْ وَأَمْوَالهمْ ﴿وَلِلۡكَـٰفِرِینَ أَمۡثَـٰلُهَا ١٠﴾ أَيْ أَمْثَال عَاقِبَة مَا قَبْلهمْ