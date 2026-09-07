Войти
Войти
Войти
Выберите язык
English
العربية
বাংলা
فارسی
Français
Indonesia
Italiano
Dutch
Português
русский
Shqip
ภาษาไทย
Türkçe
اردو
简体中文
Melayu
Español
Kiswahili
Tiếng Việt
Тафсир: An-Naml 27:93
An-Naml
93
27:93
وقل الحمد لله سيريكم اياته فتعرفونها وما ربك بغافل عما تعملون ٩٣
وَقُلِ ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ سَيُرِيكُمْ ءَايَـٰتِهِۦ فَتَعْرِفُونَهَا ۚ وَمَا رَبُّكَ بِغَـٰفِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ ٩٣
وَقُلِ
ﲀ
ٱلۡحَمۡدُ
ﲁ
لِلَّهِ
ﲂ
سَيُرِيكُمۡ
ﲃ
ءَايَٰتِهِۦ
ﲄ
فَتَعۡرِفُونَهَاۚ
ﲅﲆ
وَمَا
ﲇ
رَبُّكَ
ﲈ
بِغَٰفِلٍ
ﲉ
عَمَّا
ﲊ
تَعۡمَلُونَ
ﲋ
٩٣
ﲌ
Скажи: «Хвала Аллаху! Он покажет вам Свои знамения, и вы узнаете их». Твой Господь не находится в неведении о том, что вы совершаете.
Тафсиры
Слои
Уроки
Размышления
Ответы
Кираат
Хадис
Aa
العربية
Tafsir Fathul Majid
Tafsir Fathul Majid недоступен для текущего стиха.