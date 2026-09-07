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Тафсир: An-Naml 27:93
An-Naml
93
27:93
وقل الحمد لله سيريكم اياته فتعرفونها وما ربك بغافل عما تعملون ٩٣
وَقُلِ ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ سَيُرِيكُمْ ءَايَـٰتِهِۦ فَتَعْرِفُونَهَا ۚ وَمَا رَبُّكَ بِغَـٰفِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ ٩٣
وَقُلِ
ﲀ
ٱلۡحَمۡدُ
ﲁ
لِلَّهِ
ﲂ
سَيُرِيكُمۡ
ﲃ
ءَايَٰتِهِۦ
ﲄ
فَتَعۡرِفُونَهَاۚ
ﲅﲆ
وَمَا
ﲇ
رَبُّكَ
ﲈ
بِغَٰفِلٍ
ﲉ
عَمَّا
ﲊ
تَعۡمَلُونَ
ﲋ
٩٣
ﲌ
Скажи: «Хвала Аллаху! Он покажет вам Свои знамения, и вы узнаете их». Твой Господь не находится в неведении о том, что вы совершаете.
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العربية
Dr. Abdullah Muhammad Abu Bakr and Sheikh Nasir Khamis
Na sema, ewe Mtume, «Sifa nzuri ni za Mwenyezi Mungu, atawaonyesha alama Zake ndani ya nafsi zenu na kwenye mbingu na ardhi, na mtazijua ujuzi wenye kuwaonyesha haki na kuwafafanulia ubatilifu. Na Mola wako si mwenye kughafilika na hayo mnayoyafanya na Atawalipa nyinyi kwa hayo.