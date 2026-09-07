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Тафсир: An-Naml 27:92
An-Naml
92
27:92
وان اتلو القران فمن اهتدى فانما يهتدي لنفسه ومن ضل فقل انما انا من المنذرين ٩٢
وَأَنْ أَتْلُوَا۟ ٱلْقُرْءَانَ ۖ فَمَنِ ٱهْتَدَىٰ فَإِنَّمَا يَهْتَدِى لِنَفْسِهِۦ ۖ وَمَن ضَلَّ فَقُلْ إِنَّمَآ أَنَا۠ مِنَ ٱلْمُنذِرِينَ ٩٢
وَأَنۡ
ﱮ
أَتۡلُوَاْ
ﱯ
ٱلۡقُرۡءَانَۖ
ﱰﱱ
فَمَنِ
ﱲ
ٱهۡتَدَىٰ
ﱳ
فَإِنَّمَا
ﱴ
يَهۡتَدِي
ﱵ
لِنَفۡسِهِۦۖ
ﱶﱷ
وَمَن
ﱸ
ضَلَّ
ﱹ
فَقُلۡ
ﱺ
إِنَّمَآ
ﱻ
أَنَا۠
ﱼ
مِنَ
ﱽ
ٱلۡمُنذِرِينَ
ﱾ
٩٢
ﱿ
и читать Коран». Кто следует прямым путем, тот поступает во благо себе. А тому, кто впал в заблуждение, скажи: «Я - всего лишь один из тех, кто предостерегает».
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Al-Qurtubi
وأن أتلو القرآن أي وأمرت أن أتلو القرآن ، أي أقرأه قال النحاس : وأن أتلو نصب ب ( أن ) قال الفراء : وفي إحدى القراءتين ( وأن اتل ) وزعم أنه في موضع جزم بالأمر فلذلك حذف منه الواو ، قال النحاس : ولا نعرف أحدا قرأ هذه القراءة ، وهي مخالفة لجميع المصاحف .