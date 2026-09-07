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Тафсир: An-Naml 27:91
An-Naml
91
27:91
انما امرت ان اعبد رب هاذه البلدة الذي حرمها وله كل شيء وامرت ان اكون من المسلمين ٩١
إِنَّمَآ أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ رَبَّ هَـٰذِهِ ٱلْبَلْدَةِ ٱلَّذِى حَرَّمَهَا وَلَهُۥ كُلُّ شَىْءٍۢ ۖ وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ ٱلْمُسْلِمِينَ ٩١
إِنَّمَآ
ﱛ
أُمِرۡتُ
ﱜ
أَنۡ
ﱝ
أَعۡبُدَ
ﱞ
رَبَّ
ﱟ
هَٰذِهِ
ﱠ
ٱلۡبَلۡدَةِ
ﱡ
ٱلَّذِي
ﱢ
حَرَّمَهَا
ﱣ
وَلَهُۥ
ﱤ
كُلُّ
ﱥ
شَيۡءٖۖ
ﱦﱧ
وَأُمِرۡتُ
ﱨ
أَنۡ
ﱩ
أَكُونَ
ﱪ
مِنَ
ﱫ
ٱلۡمُسۡلِمِينَ
ﱬ
٩١
ﱭ
Скажи: «Мне велено только поклоняться Господу этого города (Мекки), который Он провозгласил заповедным. Ему принадлежит всякая вещь, мне же велено быть одним из мусульман
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العربية
السعدي Al-Sa'di
أي:
قل لهم يا محمد
{ إِنَّمَا أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ رَبَّ هَذِهِ الْبَلْدَةِ }
أي: مكة المكرمة التي حرمها وأنعم على أهلها فيجب أن يقابلوا ذلك بالشكر والقبول.
{ وَلَهُ كُلُّ شَيْءٍ }
من العلويات والسفليات أتى به لئلا يتوهم اختصاص ربوبيته بالبيت وحده.
{ وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ }
أي: أبادر إلى الإسلام، وقد فعل صلى الله عليه وسلم فإنه أول هذه الأمة إسلاما وأعظمها استسلاما.