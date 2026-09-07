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Тафсир: An-Naml 27:90
An-Naml
90
27:90
ومن جاء بالسيية فكبت وجوههم في النار هل تجزون الا ما كنتم تعملون ٩٠
وَمَن جَآءَ بِٱلسَّيِّئَةِ فَكُبَّتْ وُجُوهُهُمْ فِى ٱلنَّارِ هَلْ تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ٩٠
وَمَن
ﱍ
جَآءَ
ﱎ
بِٱلسَّيِّئَةِ
ﱏ
فَكُبَّتۡ
ﱐ
وُجُوهُهُمۡ
ﱑ
فِي
ﱒ
ٱلنَّارِ
ﱓ
هَلۡ
ﱔ
تُجۡزَوۡنَ
ﱕ
إِلَّا
ﱖ
مَا
ﱗ
كُنتُمۡ
ﱘ
تَعۡمَلُونَ
ﱙ
٩٠
ﱚ
А те, которые предстанут с дурными деяниями, будут повергнуты в Огонь ничком: «Разве вы не получаете воздаяние только за то, что совершали?».
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العربية
Tafsir Muyassar
ومن جاء بالشرك والأعمال السيئة المنكرة، فجزاؤهم أن يكبَّهم الله على وجوههم في النار يوم القيامة،
ويقال لهم توبيخًا:
هل تجزون إلا ما كنتم تعملون في الدنيا؟