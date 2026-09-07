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Тафсир: An-Naml 27:89
An-Naml
89
27:89
من جاء بالحسنة فله خير منها وهم من فزع يوميذ امنون ٨٩
مَن جَآءَ بِٱلْحَسَنَةِ فَلَهُۥ خَيْرٌۭ مِّنْهَا وَهُم مِّن فَزَعٍۢ يَوْمَئِذٍ ءَامِنُونَ ٨٩
مَن
ﱁ
جَآءَ
ﱂ
بِٱلۡحَسَنَةِ
ﱃ
فَلَهُۥ
ﱄ
خَيۡرٞ
ﱅ
مِّنۡهَا
ﱆ
وَهُم
ﱇ
مِّن
ﱈ
فَزَعٖ
ﱉ
يَوۡمَئِذٍ
ﱊ
ءَامِنُونَ
ﱋ
٨٩
ﱌ
Те, которые предстанут с добрым деянием, получат нечто лучшее. В тот день они будут защищены от испуга.
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العربية
Dr. Abdullah Muhammad Abu Bakr and Sheikh Nasir Khamis
Mwenye kuja na upwekeshaji wa Mwenyezi Mungu na kumuamini na kumuabudu Peke Yake na matendo mema Siku ya Kiyama, basi Atakuwa na malipo mema makubwa kutoka kwa Mwenyezi Mungu, yatakaokuwa mema na bora zaidi, nayo ni Pepo. Na wao, Siku ya babaiko kubwa, watakuwa kwenye amani,