Войти
Войти
Войти
Выберите язык
English
العربية
বাংলা
فارسی
Français
Indonesia
Italiano
Dutch
Português
русский
Shqip
ภาษาไทย
Türkçe
اردو
简体中文
Melayu
Español
Kiswahili
Tiếng Việt
Тафсир: An-Naml 27:88
An-Naml
88
27:88
وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب صنع الله الذي اتقن كل شيء انه خبير بما تفعلون ٨٨
وَتَرَى ٱلْجِبَالَ تَحْسَبُهَا جَامِدَةًۭ وَهِىَ تَمُرُّ مَرَّ ٱلسَّحَابِ ۚ صُنْعَ ٱللَّهِ ٱلَّذِىٓ أَتْقَنَ كُلَّ شَىْءٍ ۚ إِنَّهُۥ خَبِيرٌۢ بِمَا تَفْعَلُونَ ٨٨
وَتَرَى
ﳏ
ٱلۡجِبَالَ
ﳐ
تَحۡسَبُهَا
ﳑ
جَامِدَةٗ
ﳒ
وَهِيَ
ﳓ
تَمُرُّ
ﳔ
مَرَّ
ﳕ
ٱلسَّحَابِۚ
ﳖﳗ
صُنۡعَ
ﳘ
ٱللَّهِ
ﳙ
ٱلَّذِيٓ
ﳚ
أَتۡقَنَ
ﳛ
كُلَّ
ﳜ
شَيۡءٍۚ
ﳝﳞ
إِنَّهُۥ
ﳟ
خَبِيرُۢ
ﳠ
بِمَا
ﳡ
تَفۡعَلُونَ
ﳢ
٨٨
ﳣ
И ты увидишь, что горы, которые ты считал неподвижными, придут в движение, словно облака. Таково творение Аллаха, Который выполнил все в совершенстве. Воистину, Он ведает о том, что вы делаете.
Тафсиры
Слои
Уроки
Размышления
Ответы
Кираат
Хадис
Aa
العربية
Rebar Kurdish Tafsir
[
وَتَرَى الْجِبَالَ تَحْسَبُهَا جَامِدَةً
] وه شاخهكان ئهبینی لهو ڕۆژهدا وا ئهزانی له جێی خۆیان ڕاوهستاون و ڕهق و وشك و جێگیرن [
وَهِيَ تَمُرُّ مَرَّ السَّحَابِ
] بهڵام ئهمان به ئاسماندا ئهڕۆن وهكو ڕۆیشتنی ههور چۆن ههور ئهڕوا ئهوانیش له جێی خۆیان ههڵكهندراون وه وهكو صوفیشی شیكراوهیان لێ هاتووه به ئاسماندا ئهڕۆن [
صُنْعَ اللَّهِ الَّذِي أَتْقَنَ كُلَّ شَيْءٍ
] كه ئهمه دروستكراوی خوای گهورهیه كه ههموو شتێكی به ڕێكوپێكی دروست كردووه وه شاخهكانیش ئاوا دهرئهكات [
إِنَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَفْعَلُونَ (٨٨)
] به دڵنیایى خوای گهوره زۆر زانایه به كردهوهی ئێوهو ئاگاداری نهێنی و ئاشكرایه.