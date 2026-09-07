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Тафсир: An-Naml 27:88
An-Naml
88
27:88
وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب صنع الله الذي اتقن كل شيء انه خبير بما تفعلون ٨٨
وَتَرَى ٱلْجِبَالَ تَحْسَبُهَا جَامِدَةًۭ وَهِىَ تَمُرُّ مَرَّ ٱلسَّحَابِ ۚ صُنْعَ ٱللَّهِ ٱلَّذِىٓ أَتْقَنَ كُلَّ شَىْءٍ ۚ إِنَّهُۥ خَبِيرٌۢ بِمَا تَفْعَلُونَ ٨٨
وَتَرَى
ﳏ
ٱلۡجِبَالَ
ﳐ
تَحۡسَبُهَا
ﳑ
جَامِدَةٗ
ﳒ
وَهِيَ
ﳓ
تَمُرُّ
ﳔ
مَرَّ
ﳕ
ٱلسَّحَابِۚ
ﳖﳗ
صُنۡعَ
ﳘ
ٱللَّهِ
ﳙ
ٱلَّذِيٓ
ﳚ
أَتۡقَنَ
ﳛ
كُلَّ
ﳜ
شَيۡءٍۚ
ﳝﳞ
إِنَّهُۥ
ﳟ
خَبِيرُۢ
ﳠ
بِمَا
ﳡ
تَفۡعَلُونَ
ﳢ
٨٨
ﳣ
И ты увидишь, что горы, которые ты считал неподвижными, придут в движение, словно облака. Таково творение Аллаха, Который выполнил все в совершенстве. Воистину, Он ведает о том, что вы делаете.
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العربية
السعدي Al-Sa'di
ومن هوله أنك
{ ترى الْجِبَالَ تَحْسَبُهَا جَامِدَةً }
لا تفقد
[شيئا]
منها وتظنها باقية على الحال المعهودة وهي قد بلغت منها الشدائد والأهوال كل مبلغ وقد تفتت ثم تضمحل وتكون هباء منبثا.
ولهذا قال:
{ وَهِيَ تَمُرُّ مَرَّ السَّحَابِ }
من خفتها وشدة ذلك الخوف وذلك
{ صُنْعَ اللَّهِ الَّذِي أَتْقَنَ كُلَّ شَيْءٍ إِنَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَفْعَلُونَ }
فيجازيكم بأعمالكم.