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Тафсир: An-Naml 27:87
An-Naml
87
27:87
ويوم ينفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الارض الا من شاء الله وكل اتوه داخرين ٨٧
وَيَوْمَ يُنفَخُ فِى ٱلصُّورِ فَفَزِعَ مَن فِى ٱلسَّمَـٰوَٰتِ وَمَن فِى ٱلْأَرْضِ إِلَّا مَن شَآءَ ٱللَّهُ ۚ وَكُلٌّ أَتَوْهُ دَٰخِرِينَ ٨٧
وَيَوۡمَ
ﲻ
يُنفَخُ
ﲼ
فِي
ﲽ
ٱلصُّورِ
ﲾ
فَفَزِعَ
ﲿ
مَن
ﳀ
فِي
ﳁ
ٱلسَّمَٰوَٰتِ
ﳂ
وَمَن
ﳃ
فِي
ﳄ
ٱلۡأَرۡضِ
ﳅ
إِلَّا
ﳆ
مَن
ﳇ
شَآءَ
ﳈ
ٱللَّهُۚ
ﳉﳊ
وَكُلٌّ
ﳋ
أَتَوۡهُ
ﳌ
دَٰخِرِينَ
ﳍ
٨٧
ﳎ
В тот день подуют в Рог, и перепугаются те, кто на небесах и на земле, кроме тех, кого Аллах пожелает выделить. Все предстанут перед Ним смиренными.
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Tafsir Muyassar
واذكر -أيها الرسول- يوم يَنفخ الملَك في
«القرن»
ففزع مَن في السموات ومَن في الأرض فزعًا شديدًا مِن هول النفخة، إلا مَنِ استثناه الله ممن أكرمه وحفظه من الفزع، وكل المخلوقات يأتون إلى ربهم صاغرين مطيعين.