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Тафсир: An-Naml 27:86
An-Naml
86
27:86
الم يروا انا جعلنا الليل ليسكنوا فيه والنهار مبصرا ان في ذالك لايات لقوم يومنون ٨٦
أَلَمْ يَرَوْا۟ أَنَّا جَعَلْنَا ٱلَّيْلَ لِيَسْكُنُوا۟ فِيهِ وَٱلنَّهَارَ مُبْصِرًا ۚ إِنَّ فِى ذَٰلِكَ لَـَٔايَـٰتٍۢ لِّقَوْمٍۢ يُؤْمِنُونَ ٨٦
أَلَمۡ
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يَرَوۡاْ
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أَنَّا
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جَعَلۡنَا
ﲭ
ٱلَّيۡلَ
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لِيَسۡكُنُواْ
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فِيهِ
ﲰ
وَٱلنَّهَارَ
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مُبۡصِرًاۚ
ﲲﲳ
إِنَّ
ﲴ
فِي
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ذَٰلِكَ
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لَأٓيَٰتٖ
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لِّقَوۡمٖ
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يُؤۡمِنُونَ
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٨٦
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Разве они не видели, что Мы создали ночь для того, чтобы они отдыхали в течение нее, и день для освещения? Воистину, в этом - знамения для верующих людей.
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Tafsir Muyassar
ألم ير هؤلاء المكذبون بآياتنا أنا جعلنا الليل يستقرُّون فيه وينامون، والنهار يبصرون فيه للسعي في معاشهم؟ إن في تصريفهما لَدلالة لقوم يؤمنون بكمال قدرة الله ووحدانيَّته وعظيم نعمه.