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Тафсир: An-Naml 27:85
An-Naml
85
27:85
ووقع القول عليهم بما ظلموا فهم لا ينطقون ٨٥
وَوَقَعَ ٱلْقَوْلُ عَلَيْهِم بِمَا ظَلَمُوا۟ فَهُمْ لَا يَنطِقُونَ ٨٥
وَوَقَعَ
ﲡ
ٱلۡقَوۡلُ
ﲢ
عَلَيۡهِم
ﲣ
بِمَا
ﲤ
ظَلَمُواْ
ﲥ
فَهُمۡ
ﲦ
لَا
ﲧ
يَنطِقُونَ
ﲨ
٨٥
ﲩ
Слово свершится над ними за то, что они поступали несправедливо, и они будут безмолвствовать.
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السعدي Al-Sa'di
{ وَوَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ بِمَا ظَلَمُوا }
أي: حقت عليهم كلمة العذاب بسبب ظلمهم الذي استمروا عليه وتوجهت عليهم الحجة،
{ فَهُمْ لَا يَنْطِقُونَ }
لأنه لا حجة لهم.