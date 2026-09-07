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Тафсир: An-Naml 27:84
An-Naml
84
27:84
حتى اذا جاءوا قال اكذبتم باياتي ولم تحيطوا بها علما اماذا كنتم تعملون ٨٤
حَتَّىٰٓ إِذَا جَآءُو قَالَ أَكَذَّبْتُم بِـَٔايَـٰتِى وَلَمْ تُحِيطُوا۟ بِهَا عِلْمًا أَمَّاذَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ٨٤
حَتَّىٰٓ
ﲓ
إِذَا
ﲔ
جَآءُو
ﲕ
قَالَ
ﲖ
أَكَذَّبۡتُم
ﲗ
بِـَٔايَٰتِي
ﲘ
وَلَمۡ
ﲙ
تُحِيطُواْ
ﲚ
بِهَا
ﲛ
عِلۡمًا
ﲜ
أَمَّاذَا
ﲝ
كُنتُمۡ
ﲞ
تَعۡمَلُونَ
ﲟ
٨٤
ﲠ
Когда они придут, Он скажет: «Неужели вы сочли ложью Мои знамения, даже не постигнув их? Что же вы совершали?».
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Tafsir Muyassar
Вы читаете тафсир для группы стихов 27:84 до 27:85
حتى إذا جاء من كل أمة فوج ممن يكذب بآياتنا فاجتمعوا قال الله:
أكذَّبْتم بآياتي التي أنزلتها على رسلي، وبالآيات التي أقمتها دلالة على توحيدي واستحقاقي وحدي للعبادة ولم تحيطوا علمًا ببطلانها، حتى تُعرضوا عنها وتُكَذِّبوا بها، أم أي شيء كنتم تعملون؟ وحقت عليهم كلمة العذاب بسبب ظلمهم وتكذيبهم، فهم لا ينطقون بحجة يدفعون بها عن أنفسهم ما حلَّ بهم من سوء العذاب.