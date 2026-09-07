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Тафсир: An-Naml 27:84
An-Naml
84
27:84
حتى اذا جاءوا قال اكذبتم باياتي ولم تحيطوا بها علما اماذا كنتم تعملون ٨٤
حَتَّىٰٓ إِذَا جَآءُو قَالَ أَكَذَّبْتُم بِـَٔايَـٰتِى وَلَمْ تُحِيطُوا۟ بِهَا عِلْمًا أَمَّاذَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ٨٤
حَتَّىٰٓ
ﲓ
إِذَا
ﲔ
جَآءُو
ﲕ
قَالَ
ﲖ
أَكَذَّبۡتُم
ﲗ
بِـَٔايَٰتِي
ﲘ
وَلَمۡ
ﲙ
تُحِيطُواْ
ﲚ
بِهَا
ﲛ
عِلۡمًا
ﲜ
أَمَّاذَا
ﲝ
كُنتُمۡ
ﲞ
تَعۡمَلُونَ
ﲟ
٨٤
ﲠ
Когда они придут, Он скажет: «Неужели вы сочли ложью Мои знамения, даже не постигнув их? Что же вы совершали?».
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العربية
Tafseer Jalalayn
﴿حَتَّىٰۤ إِذَا جَاۤءُو﴾ مَكَان الْحِسَاب ﴿قَالَ﴾ تَعَالَى لَهُمْ ﴿أَكَذَّبۡتُم﴾ أَنْبِيَائِي ﴿بِـَٔایَـٰتِی وَلَمۡ تُحِیطُوا۟﴾ مِنْ جِهَة تَكْذِيبكُمْ ﴿بِهَا عِلۡمًا أَمَّا﴾ فِيهِ إدْغَام مَا الِاسْتِفْهَامِيَّة ﴿ذَا﴾ مَوْصُول أَيْ مَا الَّذِي ﴿كُنتُمۡ تَعۡمَلُونَ ٨٤﴾ مِمَّا أمرتم به