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Тафсир: An-Naml 27:84
An-Naml
84
27:84
حتى اذا جاءوا قال اكذبتم باياتي ولم تحيطوا بها علما اماذا كنتم تعملون ٨٤
حَتَّىٰٓ إِذَا جَآءُو قَالَ أَكَذَّبْتُم بِـَٔايَـٰتِى وَلَمْ تُحِيطُوا۟ بِهَا عِلْمًا أَمَّاذَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ٨٤
حَتَّىٰٓ
ﲓ
إِذَا
ﲔ
جَآءُو
ﲕ
قَالَ
ﲖ
أَكَذَّبۡتُم
ﲗ
بِـَٔايَٰتِي
ﲘ
وَلَمۡ
ﲙ
تُحِيطُواْ
ﲚ
بِهَا
ﲛ
عِلۡمًا
ﲜ
أَمَّاذَا
ﲝ
كُنتُمۡ
ﲞ
تَعۡمَلُونَ
ﲟ
٨٤
ﲠ
Когда они придут, Он скажет: «Неужели вы сочли ложью Мои знамения, даже не постигнув их? Что же вы совершали?».
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Al-Qurtubi
حتى إذا جاءوا قال أي قال لهم الله أكذبتم بآياتي التي أنزلتها على رسلي ، وبالآيات التي أقمتها دلالة على توحيدي . ولم تحيطوا بها علما أي ببطلانها حتى تعرضوا عنها ، بل كذبتم جاهلين غير مستدلين . أم ماذا كنتم تعملون تقريع وتوبيخ أي ماذا كنتم تعملون حين لم تبحثوا عنها ولم تتفكروا ما فيها .