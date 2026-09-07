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Тафсир: An-Naml 27:83
An-Naml
83
27:83
ويوم نحشر من كل امة فوجا ممن يكذب باياتنا فهم يوزعون ٨٣
وَيَوْمَ نَحْشُرُ مِن كُلِّ أُمَّةٍۢ فَوْجًۭا مِّمَّن يُكَذِّبُ بِـَٔايَـٰتِنَا فَهُمْ يُوزَعُونَ ٨٣
وَيَوۡمَ
ﲇ
نَحۡشُرُ
ﲈ
مِن
ﲉ
كُلِّ
ﲊ
أُمَّةٖ
ﲋ
فَوۡجٗا
ﲌ
مِّمَّن
ﲍ
يُكَذِّبُ
ﲎ
بِـَٔايَٰتِنَا
ﲏ
فَهُمۡ
ﲐ
يُوزَعُونَ
ﲑ
٨٣
ﲒ
В тот день Мы соберем из каждого народа толпу тех, кто считал ложью Наши знамения, и их будут подталкивать.
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Dr. Abdullah Muhammad Abu Bakr and Sheikh Nasir Khamis
Na siku tutakayokusanya- Siku ya Ufufuzi- katika kila jamii, kundi la watu, miongoni mwa wale wanaozikanusha aya zetu na hoja zetu, watazuiliwa wa mwanzo wao wachanganywe na wa mwisho wao, wapate kukusanyika wote, kisha waongozwe hadi pale pa kuhesabiwa.