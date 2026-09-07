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Тафсир: An-Naml 27:83
An-Naml
83
27:83
ويوم نحشر من كل امة فوجا ممن يكذب باياتنا فهم يوزعون ٨٣
وَيَوْمَ نَحْشُرُ مِن كُلِّ أُمَّةٍۢ فَوْجًۭا مِّمَّن يُكَذِّبُ بِـَٔايَـٰتِنَا فَهُمْ يُوزَعُونَ ٨٣
وَيَوۡمَ
ﲇ
نَحۡشُرُ
ﲈ
مِن
ﲉ
كُلِّ
ﲊ
أُمَّةٖ
ﲋ
فَوۡجٗا
ﲌ
مِّمَّن
ﲍ
يُكَذِّبُ
ﲎ
بِـَٔايَٰتِنَا
ﲏ
فَهُمۡ
ﲐ
يُوزَعُونَ
ﲑ
٨٣
ﲒ
В тот день Мы соберем из каждого народа толпу тех, кто считал ложью Наши знамения, и их будут подталкивать.
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العربية
Tafseer Jalalayn
﴿وَ﴾ اذْكُرْ ﴿یَوۡمَ نَحۡشُرُ مِن كُلِّ أُمَّةࣲ فَوۡجࣰا﴾ جَمَاعَة ﴿مِّمَّن یُكَذِّبُ بِـَٔایَـٰتِنَا﴾ وَهُمْ رُؤَسَاؤُهُمْ الْمُتَّبِعُونَ ﴿فَهُمۡ یُوزَعُونَ ٨٣﴾ أَيْ يُجْمَعُونَ بِرَدِّ آخِرهمْ إلى أولهم ثم يساقون