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Тафсир: An-Naml 27:83
An-Naml
83
27:83
ويوم نحشر من كل امة فوجا ممن يكذب باياتنا فهم يوزعون ٨٣
وَيَوْمَ نَحْشُرُ مِن كُلِّ أُمَّةٍۢ فَوْجًۭا مِّمَّن يُكَذِّبُ بِـَٔايَـٰتِنَا فَهُمْ يُوزَعُونَ ٨٣
وَيَوۡمَ
ﲇ
نَحۡشُرُ
ﲈ
مِن
ﲉ
كُلِّ
ﲊ
أُمَّةٖ
ﲋ
فَوۡجٗا
ﲌ
مِّمَّن
ﲍ
يُكَذِّبُ
ﲎ
بِـَٔايَٰتِنَا
ﲏ
فَهُمۡ
ﲐ
يُوزَعُونَ
ﲑ
٨٣
ﲒ
В тот день Мы соберем из каждого народа толпу тех, кто считал ложью Наши знамения, и их будут подталкивать.
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العربية
Al-Qurtubi
قوله تعالى : ويوم نحشر من كل أمة فوجا أي زمرة وجماعة . ممن يكذب بآياتنا يعني بالقرآن وبأعلامنا الدالة على الحق . فهم يوزعون أي يدفعون ويساقون إلى موضع الحساب . قال الشماخ :[ ص: 221 ]وكم وزعنا من خميس جحفل وكم حبونا من رئيس مسحلوقال قتادة : يوزعون أي يرد أولهم على آخرهم .