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Тафсир: An-Naml 27:82
An-Naml
82
27:82
۞ واذا وقع القول عليهم اخرجنا لهم دابة من الارض تكلمهم ان الناس كانوا باياتنا لا يوقنون ٨٢
۞ وَإِذَا وَقَعَ ٱلْقَوْلُ عَلَيْهِمْ أَخْرَجْنَا لَهُمْ دَآبَّةًۭ مِّنَ ٱلْأَرْضِ تُكَلِّمُهُمْ أَنَّ ٱلنَّاسَ كَانُوا۟ بِـَٔايَـٰتِنَا لَا يُوقِنُونَ ٨٢
۞ وَإِذَا
ﱵ ﱶ
وَقَعَ
ﱷ
ٱلۡقَوۡلُ
ﱸ
عَلَيۡهِمۡ
ﱹ
أَخۡرَجۡنَا
ﱺ
لَهُمۡ
ﱻ
دَآبَّةٗ
ﱼ
مِّنَ
ﱽ
ٱلۡأَرۡضِ
ﱾ
تُكَلِّمُهُمۡ
ﱿ
أَنَّ
ﲀ
ٱلنَّاسَ
ﲁ
كَانُواْ
ﲂ
بِـَٔايَٰتِنَا
ﲃ
لَا
ﲄ
يُوقِنُونَ
ﲅ
٨٢
ﲆ
Когда же свершится над ними Слово, Мы выведем к ним из земли животное, которое скажет им, что люди не были убеждены в Наших знамениях.
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﴿وَإِذَا وَقَعَ ٱلۡقَوۡلُ عَلَیۡهِمۡ﴾ حَقّ الْعَذَاب أَنْ يَنْزِل بِهِمْ فِي جُمْلَة الْكُفَّار ﴿أَخۡرَجۡنَا لَهُمۡ دَاۤبَّةࣰ مِّنَ ٱلۡأَرۡضِ تُكَلِّمُهُمۡ﴾ أَيْ تُكَلِّم الْمَوْجُودِينَ حِين خُرُوجهَا بِالْعَرَبِيَّةِ تَقُول لَهُمْ مِنْ جُمْلَة كَلَامهَا عَنَّا ﴿إِنَّ ٱلنَّاسَ﴾ كُفَّار مَكَّة وَعَلَى قِرَاءَة فَتْح هَمْزَة {إِنَّ} تُقَدَّر الْبَاء بَعْد {تُكَلِّمُهُمۡ} ﴿كَانُوا۟ بِـَٔایَـٰتِنَا لَا یُوقِنُونَ ٨٢﴾ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْقُرْآنِ الْمُشْتَمِل عَلَى الْبَعْث وَالْحِسَاب وَالْعِقَاب وَبِخُرُوجِهَا يَنْقَطِع الْأَمْر بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهْي عَنْ الْمُنْكَر وَلَا يُؤْمِن كَافِر كَمَا أَوْحَى اللَّه إلَى نُوح {أَنَّهُۥ لَن یُؤۡمِنَ مِن قَوۡمِكَ إِلَّا مَن قَدۡ ءَامَنَ}