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Тафсир: An-Naml 27:81
An-Naml
81
27:81
وما انت بهادي العمي عن ضلالتهم ان تسمع الا من يومن باياتنا فهم مسلمون ٨١
وَمَآ أَنتَ بِهَـٰدِى ٱلْعُمْىِ عَن ضَلَـٰلَتِهِمْ ۖ إِن تُسْمِعُ إِلَّا مَن يُؤْمِنُ بِـَٔايَـٰتِنَا فَهُم مُّسْلِمُونَ ٨١
وَمَآ
ﱥ
أَنتَ
ﱦ
بِهَٰدِي
ﱧ
ٱلۡعُمۡيِ
ﱨ
عَن
ﱩ
ضَلَٰلَتِهِمۡۖ
ﱪﱫ
إِن
ﱬ
تُسۡمِعُ
ﱭ
إِلَّا
ﱮ
مَن
ﱯ
يُؤۡمِنُ
ﱰ
بِـَٔايَٰتِنَا
ﱱ
فَهُم
ﱲ
مُّسۡلِمُونَ
ﱳ
٨١
ﱴ
Ты не выведешь слепых из их заблуждения. Ты можешь заставить слышать только тех, которые веруют в Наши знамения, будучи мусульманами.
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Tafseer Jalalayn
﴿وَمَاۤ أَنتَ بِهَـٰدِی ٱلۡعُمۡیِ عَن ضَلَـٰلَتِهِمۡۖ إِن﴾ مَا ﴿تُسۡمِعُ﴾ سَمَاع إفْهَام وَقَبُول ﴿إِلَّا مَن یُؤۡمِنُ بِـَٔایَـٰتِنَا﴾ الْقُرْآن ﴿فَهُم مُّسۡلِمُونَ ٨١﴾ مُخْلِصُونَ بِتَوْحِيدِ الله