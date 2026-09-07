Войти
Войти
Войти
Выберите язык
English
العربية
বাংলা
فارسی
Français
Indonesia
Italiano
Dutch
Português
русский
Shqip
ภาษาไทย
Türkçe
اردو
简体中文
Melayu
Español
Kiswahili
Tiếng Việt
Тафсир: An-Naml 27:80
An-Naml
80
27:80
انك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء اذا ولوا مدبرين ٨٠
إِنَّكَ لَا تُسْمِعُ ٱلْمَوْتَىٰ وَلَا تُسْمِعُ ٱلصُّمَّ ٱلدُّعَآءَ إِذَا وَلَّوْا۟ مُدْبِرِينَ ٨٠
إِنَّكَ
ﱙ
لَا
ﱚ
تُسۡمِعُ
ﱛ
ٱلۡمَوۡتَىٰ
ﱜ
وَلَا
ﱝ
تُسۡمِعُ
ﱞ
ٱلصُّمَّ
ﱟ
ٱلدُّعَآءَ
ﱠ
إِذَا
ﱡ
وَلَّوۡاْ
ﱢ
مُدۡبِرِينَ
ﱣ
٨٠
ﱤ
Ты не заставишь слышать мертвецов и не заставишь глухих услышать твой призыв, когда они обращаются вспять.
Тафсиры
Слои
Уроки
Размышления
Ответы
Кираат
Хадис
Aa
العربية
Rebar Kurdish Tafsir
{ مردوو قسهى زيندوو نابيستێت} [
إِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى
] به دڵنیایى ئهی محمد -
صلی الله علیه وسلم
- تۆ ناتوانی وا له مردوو بكهی كه قسهی تۆ ببیستێ، واته: تهشبیهی كافران ئهكات به مردوو چۆن ناتوانی وا له مردوو بكهی قسهی تۆ ببیستێ ئاوایش ناتوانی وا له كافران بكهی كه قسهی تۆ ببیستن چونكه نایانهوێ بیبیستن (ئهم ئایهته بهڵگهیه لهسهر ئهوهى كه مردوو قسهى زیندوو نابیستێت) [
وَلَا تُسْمِعُ الصُّمَّ الدُّعَاءَ
] وه كهسێكیش كه كهڕ بێت چهندێك بانگی بكهی نایبیستێ [
إِذَا وَلَّوْا مُدْبِرِينَ (٨٠)
] بهتایبهتی كاتێك كه پشت ههڵكهن و بڕۆن كافران ئاوا پشت له حهق ئهكهن و نایانهوێ حهق ببیستن