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Тафсир: An-Naml 27:79
An-Naml
79
27:79
فتوكل على الله انك على الحق المبين ٧٩
فَتَوَكَّلْ عَلَى ٱللَّهِ ۖ إِنَّكَ عَلَى ٱلْحَقِّ ٱلْمُبِينِ ٧٩
فَتَوَكَّلۡ
ﱐ
عَلَى
ﱑ
ٱللَّهِۖ
ﱒﱓ
إِنَّكَ
ﱔ
عَلَى
ﱕ
ٱلۡحَقِّ
ﱖ
ٱلۡمُبِينِ
ﱗ
٧٩
ﱘ
Уповай же на Аллаха, ибо ты придерживаешься очевидной истины.
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Tafseer Jalalayn
﴿فَتَوَكَّلۡ عَلَى ٱللَّهِۖ﴾ ثِقْ بِهِ ﴿إِنَّكَ عَلَى ٱلۡحَقِّ ٱلۡمُبِینِ ٧٩﴾ الدِّين الْبَيِّن فَالْعَاقِبَة لَك بِالنَّصْرِ عَلَى الْكُفَّار ثُمَّ ضَرَبَ أَمْثَالًا لَهُمْ بِالْمَوْتَى والصم وبالعمى فقال